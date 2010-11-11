Проект Налогового кодекса обнародовали на сайте ВР

Проект Налогового кодекса Украины обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины (№ 7101-1). Так, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики по итогам заседания 11 ноября рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении проект Налогового кодекса Украины. Отметим, что проект Налогового кодекса содержит нормы об упрощенной системе налогообложения, учете и отчетности субъектов малого предпринимательства. По словам народного депутата от Партии регионов Виталия Хомутынника, подготовленный комитетом ко второму чтению проект Налогового кодекса является компромиссным.