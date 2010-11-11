В Украине выросло производство мяса

Производство мяса всех видов (в живом весе) в Украине за 10 месяцев выросло на 6,5% против аналогичного периода 2009 г. - до 2 млн. 259,3 тыс. тонн. Такие данные приводит Государственный комитет статистики Украины. Так, производство молока всех видов в Украине за 10 месяцев т. г. снизилось на 3,5% против аналогичного периода 2009 г. - до 9 млн 812,9 тыс. тонн. Напомним, что по итогам 2009 года производство жидкого обработанного молока в Украине сократилось на 4,3% по сравнению с 2008 года – до 758 тыс. тонн. Также по информации Госкомстата, производство яиц от птицы всех видов в Украине за 10 месяцев т. г. выросло на 5,9% против аналогичного периода 2009 г. - до 14 млрд 285,2 млн. штук. Напомним, 8 ноября Антимонопольный комитет Украины выдвинул официальные требования 10 крупнейшим производителям и поставщикам охлажденного мяса птицы привести оптово-отпускные цены на продукцию к экономически обоснованному уровню и не допускать их необоснованного повышения.