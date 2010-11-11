Гривна выросла по отношению к доллару

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 7,9500 грн/долл. - с 7,9515 грн/долл. в предыдущий рабочий день, сообщает «Интерфакс-Украина». По словам операторов валютного рынка, рыночные котировки в финальной части торгов составили 7,9470-7,9530 грн/долл. Национальный банк Украины (НБУ) в четверг вышел на межбанк с продажей валюты по курсу 7,9470 грн/долл. (в среду - 7,9500 грн/долл.) и с покупкой по 7,9100 грн/долл. Отметим, курс гривны на межбанке с начала года укрепился на 0,3% (с 7,9750 грн/долл.).