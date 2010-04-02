Кто выиграет от возобновления деятельности казино?

6 апреля, в 11.00, в помещении медиа-холдинга «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Целесообразность возобновления игорного бизнеса в Украине. Кто от этого выиграет?».



В пресс-конференции примет участие:



- заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, заместитель председателя партии «За Украину!» Ксения Ляпина.



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