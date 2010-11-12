Страны G20 утвердили создание Глобальной сети финансовой безопасности

Лидеры «большой двадцатки» утвердили инициативу корейского председательства по созданию Глобальной сети финансовой безопасности. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, пишет «Интерфакс-Украина». «Эта инициатива одобрена, достигнут хороший результат: у МВФ появилось два новых инструмента, которые в большей мере удовлетворяют потребностям стран, которые испытывают проблемы, и вызывают у них меньшее беспокойство по поводу того, что обращение к МВФ может вызвать дополнительные риски», - сообщил Дворкович. Корейские предложения подразумевают создание системы финансовых механизмов, позволяющих оперативно обеспечить доступ к финансовым ресурсам в случае возникновения кризиса или появления его признаков. В основе системы - механизмы и ресурсы МВФ. Так, предлагается усилить инструмент Гибкой кредитной линии для стран с сильной экономикой и создать новый инструмент Предохранительной кредитной линии для достаточно «сильных» стран, испытывающих экономические трудности. Оба инструмента не предполагают в качестве условия выдачи кредита предъявление к заемщику каких-либо требований в сфере проводимой им экономической политики. Третий элемент системы - Глобальный стабилизационный механизм - предполагает комплекс инструментов, доступных в случае нового финансового кризиса. Напомним, 11 ноября в столице Южной Кореи Сеуле начал работу саммит G20 - встреча глав государств и правительств ведущих государств мира, представителей международных организаций.