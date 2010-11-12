В ноябре Украина закупит российский газ на $2 млрд

На ноябрь и декабрь текущего года Украина планирует закупить в России газ на общую сумму в 2 млрд долл. Об этом сегодня сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей, передает УНИАН . «По четвертому кварталу мы должны проплачивать каждый месяц за российский газ в объеме 1 млрд долл.», - сказал Бакулин. Напомним, «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в октябре этого года российский газ, перечислив около 1,063 млрд долл.