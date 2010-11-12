Украинские потребители должны «Нафтогазу» 14 млрд грн

Общая задолженность за газ, поставленный потребителям компанией НАК «Нафтогаз Украины», на 1 ноября 2010 года составляет 14 млрд грн, из них 6,5 млрд грн – долг этого года. Об этом на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, пишет УНИАН. Клюев сообщил, что по данным на 1 ноября т. г. «Нафтогаз Украины» реализовал на внутреннем рынке 35 млрд кубометров газа на сумму 52 млрд грн. При этом в качестве оплаты поступило лишь 45 млрд грн, или 87% стоимости газа. Он отметил, что из общей суммы долга за 2010 год население, бюджетные организации и предприятия теплокоммунэнерго задолжали почти 4,5 млрд грн, при этом доля предприятий ТКЭ составляет 77%, или 3,4 млрд грн. «Наибольшую обеспокоенность вызывает состояние расчетов за потребленный газ предприятий теплоэнергетики. Уровень их текущих расчетов за потребленный газ на 1 ноября составляет 70%. При этом к началу отопительного сезона расчеты были произведены на 73%», – сказал вице-премьер. По его данным, наихудший уровень расчетов предприятий теплоэнергетики наблюдается в Закарпатской области – 32%, Луганской – 33%, Житомирской – 45%, Кировоградской – 48%, Донецкой – 49%, Хмельницкой – 55%, в Севастополе – 45%. «Общая задолженность этих предприятий за газ, потребленный в 2009-2010 годах, достигает 7,3 млрд грн. Такое состояние дел с расчетами не выдерживает никакой критики», – подчеркнул Клюев. Напомним, 5 ноября Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» $1,063 млрд за поставки природного газа в октябре.