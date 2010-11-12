Правительство даст «Нафтогазу» на погашение тарифной разницы еще 3,6 млрд

Правительство планирует выделить 3,6 млрд грн НАК «Нафтогаз Украины» для компенсации разницы в тарифах. Об этом сегодня сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин, передает УНИАН . «Следующим шагом, который готовится со стороны правительства, это постановление о компенсации разницы тарифов в объеме 3,6 млрд грн», - заявил Бакулин. «Правительство перед нами все обязательство выполнило по погашению разницы в тарифах», - отметил он. По словам главы »«Нафтогаз», в 2010 году в качестве компенсации разницы газовых тарифов компания уже получила 74 млрд грн, что позволило закачать 24,5 млрд кубов газа к началу отопительного сезона.