Экс-президент СССР Михаил Горбачев призывает продолжить ядерное разоружение и не стремиться к наращиванию обычного оружия. Об этом говорится в обращении Горбачева к участнику форума Нобелевских лауреатов в Хиросиме, передает Интерфакс. «Практической задачей в среднесрочной перспективе должно быть присоединение к процессу ядерного разоружения всех ядерных держав и сокращение арсеналов до минимального уровня (несколько десятков боезарядов). Но и это решение должно быть лишь промежуточным, на пути к полной ликвидации ядерного оружия», - говорится в обращении Горбачева. Экс-президент не поехал на форум лично по рекомендации врачей.