Рекапитализированные банки работают «в минус»

Рекапитализированные банки продолжают работать либо в «минус», либо с символической прибылью. Так, разница между реальными, а не начисляемыми доходами и расходами «Родовид Банка», Укргазбанка и банка «Киев» составляет 11 миллионов гривень в сутки (2 млрд грн за полугодие). Об этом сообщают источники «Зеркала недели». На покрытие только минимальных нужд трех указанных финучреждений требуется еще как минимум 12,5 млрд грн («Родовид» — 5,8 млрд, Укргазбанк — 3,7 млрд, «Киев» — 3 млрд). На взносы в капитал этих банков из госказны уже выделено почти 17 млрд гривень (8,4 млрд, 5 млрд и 3,56 млрд соответственно). Реципиентом части запланированных на рекапитализацию миллиардов может стать и банк «Надра», судьба которого стала одним из специальных предметов обсуждения в ходе работы нынешней миссии МВФ в Киеве. Напомним, что основным из рассматриваемых сейчас вариантов оздоровления «Надр» является вхождение государства в их капитал на паритетных началах с частным инвестором — CentraGaz Holding AG. Как отмечают источники «Зеркала недели», оздоровление банка на паритетных началах вполне возможно. Тем более что и результаты аудита, как отмечают многие авторитетные банкиры, подтверждают результативность работы временной администрации в «Надрах».