Предоставление Европе доступа к ГТС - это ответ России

Предоставление Европе доступа к ГТС станет ответом на строительство Россией обходных газопроводов. Об этом Зеркалу недели сообщил адвокат, юрист-международник Александр Малиновский. «Не нужно будет убеждать Россию отказаться от строительства различных потоков; надо просто предоставить европейскому газовому бизнесу возможность самостоятельно выбрать наиболее экономически привлекательный вариант транспортировки газа в ЕС», — считает эксперт. По его словам, европейский газовый бизнес и сам будет заинтересован в реализации описанного подхода, поскольку это позволит ему в случае возникновения проблем с транзитом газа по территории Украины урегулировать такие проблемы непосредственно с украинской стороной. Малиновский также подчеркнул, что проведение в Украине «газового размежевания» даст возможность начать реальное масштабное сотрудничество с европейскими газовыми компаниями.