Донецкие налоговики проверяют доходы безработных

Владельцев частных домов в Донецке приглашают в районную налоговую инспекцию для выяснения источников их доходов. Об этом свидетельствует своеобразная повестка, которая была разослана многим жителям частного сектора Донецка,передает Остров. «Уважаемый владелец домостроения! Государственная налоговая инспекция…. Просит Вас срочно подойти в комнату № 203… по вопросу Вашей трудовой деятельности», - говорится в приглашении. В налоговую инспекцию надо явиться с документами, подтверждающими право на владение домостроением, паспортом и идентификационным кодом. «Вы должны явиться к нам, чтобы мы проверили источники вашего существования. Потому что, многие домовладельцы нигде не работают, не платят налогов и в пенсионный фонд», - сказали в налоговой. Напомним, в октябре председатель ГНА в Донецкой области Александр Клименко поставил перед руководителями региональных подразделений налоговой службы задачу провести полную ревизию трудоспособных граждан, которые официально не имеют никаких официальных доходов. Целью такой проверки будет выяснение рода занятий и источников дохода таких жителей региона. Клименко отметил, что в Донецкой области более миллиона жителей предположительно работают в сфере «теневой занятости» - без оформления трудовых отношений с работодателями на территории региона или выезжая на заработки за границу.