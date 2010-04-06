Сотрудничество МВФ с Украиной возобновится

Техническая миссия Международного валютного фонда на днях закончила свою работу в Киеве. Украина рассчитывает на возобновление сотрудничества с МВФ и получение от него кредита. Глава Фонда Доминик Стросс-Кан также с оптимизмом оценил шансы на размораживание кредитной программы с Украиной. Своими оценками и прогнозами по поводу перспектив дальнейшего сотрудничества МВФ с Украиной, а также условий, на которых это сотрудничество будет осуществляться, поделились исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко и руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Дефицит бюджета – основной камень преткновения для МВФ

Нет сомнений в том, что сотрудничество с МВФ возобновится, считает Олег Устенко. Он отметил, что главным камнем преткновения для МВФ является дефицит бюджета, который, по мнению МВФ, должен быть на уровне 6%. «Эти 6% должны включать в себя и дефицит НАК «Нефтегаза Украины», и дефицит Пенсионного фонда, и те величины, которые будут расходоваться на рекапитализацию банков», – объясняет эксперт. В свою очередь Украина настаивает на том, что дефицит должен быть в пределах 8-10%. Именно в этом вопросе, по мнению господина Устенко, стороны не могут достичь согласия.

Сокращение дефицита бюджета за счет увеличения части прибылей не может быть реализовано в краткосрочный период времени, уверен Олег Устенко. Однако часть инициатив нового правительства по сокращению дефицита бюджета исполнительный директор Международного фонда Блейзера оценивает положительно. «Например, увеличение акциза на табак, алкоголь и предметы роскоши – неплохая инициатива, которая может положительно сказаться на прибыльной части бюджета, но не в краткосрочный период», – считает эксперт.

Старая и новая программа сотрудничества МВФ с Украиной – в чем разница?

Премьер-министр Николай Азаров недавно говорил о том, что рассматриваются два варианта дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ, – в рамках старой уже существующей программы или же будет разработана новая программа. Игорь Бураковский отмечает, что не видит принципиальной разницы между этими двумя путями, но уверен, что содержание требований МВФ от этого не изменится. «Речь может идти только о смене сроков и объемов финансирования. Но принципиальные вещи остаются», – отметил эксперт.

Руководитель Института экономических исследований и политических консультаций уверен, что Украина возобновит сотрудничество с МВФ в ближайшее время. Однако господин Бураковский отмечает, что «еще будут очень непростые переговоры на уровне политического решения, в смысле экономической политики».

Важным позитивным сигналом для МВФ эксперт считает «сигнал к среднесрочному бюджетному планированию». «Мы торгуемся не только за дефицит в этом году, но и показываем перспективу, законодательно ее закрепляем на будущие три года и таким образом постепенно снижаем дефицит», – отметил господин Бураковский.

Кроме того, эксперт отмечает, что Украина уже преодолела наиболее острую фазу экономического кризиса и теперь пора подумать, как постепенно сокращать «чрезвычайные меры помощи, реализованные для того, чтобы войти в нормальное посткризисное русло». На этом этапе ключевой вопрос будет заключаться в «стабильности национальных финансовых систем», считает господин Бураковский.

Сотрудничество МВФ и Украины предполагает риски

Существуют определенные риски, связанные с сотрудничеством Международного валютного фонда с Украиной, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Первым риском эксперт считает то, что деньги могут быть использованы не по назначению, то есть не пойдут на структурные реформы. «Такой риск есть, несмотря на строгий меморандум и серьезные технические миссии, приезжающие к нам от МВФ», – считает господин Устенко.

Второй риск связан с увеличением государственного долга. Эксперт заметил, что суммарный долг Украины сегодня составляет $ 38 миллиардов, из них $ 14,9 миллиардов – внешний долг. «Очевидно, что дополнительные средства от Международного валютного фонда и других международных финансовых институтов могут означать увеличение государственного долга», – отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

Относительно второго риска эксперт отметил, что «это все равно не очень критические величины». «Если работает программа МВФ и получены дополнительные ресурсы от международных институтов, то государственный долг может составить около 40-45% ВВП. Число большое, но не критичное», – подчеркнул Олег Устенко.

Риторика у Украины правильная – нужные реальные реформы

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера подчеркнул, что «вся риторика, проводимая сейчас в Украине и связанная с реформами и сотрудничеством с МВФ, полностью правильная и хорошо воспринимается в международных финансовых кругах». По его мнению, единственная проблема – это то, что пока нет конкретных действий, а есть только правильные слова. «Мы должны смотреть, как будет развиваться дело с реальными реформами в Украине», - отметил господин Устенко.

Игорь Бураковский в свою очередь считает, что стремление новой власти к обеспечению повышения социальных стандартов пока не имеет перспектив. «В послекризисном 2010 году это сделать невозможно, и эти моменты стоит откладывать на будущее», – отметил эксперт. Господин Бураковский объяснил, что это не значит, что необходимо сокращать определенные действующие программы, но «ставить вопрос о повышении социальных стандартов при наших условиях мне кажется экономически неправильным».

Следующий вопрос касается цен, в том числе на жилищно-коммунальные услуги. По мнению руководителя Института экономических исследований и политических консультаций, их нужно повышать, но параллельно необходимо создавать «соответствующие структуры, которые бы анализировали, что такое рациональное экономическое повышение и соответствующее качество, а уже потом нужно проводить среднесрочную реформу механизма ценообразования на жилищно-коммунальные услуги вообще».

Заявление правительства о том, что власть не будет повышать пенсионный возраст, Игорь Бураковский считает «политически мотивированным заявлением». «В пенсионной реформе, которая была разработана еще в 2003 году, уже все эти вопросы были прописаны, поэтому нужно к этому вернуться. Нельзя говорить о какой-то панацее, о широком повышении с сегодня на завтра пенсионного возраста, но это один из элементов пенсионной реформы, который нужно проводить», – заметил господин Бураковский. Эксперт также отмечает, что необходимо менять отношение к пенсии, «потому что пенсионная система – это возможность жить на склоне лет в нормальных условиях, но в зависимости от своего трудового вклада». В Украине пенсионная система всегда рассматривается как элемент социальной защиты, но в экономическом смысле это в корне неправильно, отмечает специалист.

Также эксперт заметил, что Украине необходима транспарентность газового и энергетического рынка. «У нас создаются какие-то черные дыры: почти 90% населения платит за газ, предприятия что-то платят, а деньги не доходят, тогда возникают проблемы с задолженностями НАК «Нефтегаза». Это технические вопросы, но они очень болезненные для определенных представителей политической элиты и для представителей соответствующих компаний», – объяснил господин Бураковский.

Оптимистические прогнозы от экспертов

Для МВФ очень важно то, что в Украине возобновляется экономическая активность, считает Игорь Бураковский. «Этот год, мне кажется, будет все же с плюсом. Мы можем ожидать 4,8% роста ВВП в реальные сроки. Что касается инфляции, то у меня оптимистический сценарий: она составит 10%», – отметил эксперт.

В свою очередь Олег Устенко отметил, что «дефицит бюджета может составить 7-8% и на это теоретически может пойти МВФ». Исполнительный директор Международного фонда Блейзера не верит в бюджетный дефицит на уровне 3-4% . Однако эксперт допускает, что 2012 год можно закончить с дефицитом на уровне 2%.

Господа Устенко и Бураковский сошлись на том, что Украине необходимо переходить на среднесрочное планирование бюджета. Олег Устенко отметил, что так происходит во многих странах, в том числе в России. «В случае перехода на среднесрочное планирование бюджета наша позиция в переговорах с МВФ будет намного сильнее», - сказал он.

Кроме того, Игорь Бураковский отметил, что в случае возобновления сотрудничества с МВФ будут разблокированы другие каналы соответствующей помощи. «Например, можно будет получить макрофинансовую помощь со стороны Европейского банка реконструкции и развития, а также – Европейского Союза. Объемы, о которых мы сегодня можем говорить, это 500-540 или немного больше миллионов евро», - отметил руководитель Института экономических исследований и политических консультаций.

Олег Устенко добавил, что по результатам исследований Международного фонда Блейзера в Украине можно ожидать увеличения притока прямых иностранных инвестиций. «Мы слабо верим в резкое увеличение притока прямых иностранных инвестиций в 2010 году, но вполне вероятно, что они увеличатся до 5-6 миллиардов», - отметил эксперт.