Страны G20 определили меры помощи развивающимся странам

Участники саммита G20 определили комплекс долгосрочных мер помощи развивающимся странам. Об этом сообщает РБК-Украина . Как говорится в Сеульском консенсусе, участники саммита отмечают необходимость повышения роли развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода для достижения всеобщего экономического роста. Многолетний план действий излагает следующие меры: увеличение инвестиций из государственных, полугосударственных и частных источников; улучшение реализации и поддержания национальных и региональных инфраструктурных проектов; расширение доступа к торговле со странами с развитой экономикой; поощрение ответственных инвестиций в сельское хозяйство; оказание помощи в усилении программ социальной защиты. Рабочей группе по вопросам развития поручено наблюдать за осуществлением многолетнего плана действий с тем, чтобы страны «большой двадцатки» могли проанализировать прогресс и изучить потребность в последующих действиях в ходе встречи на высшем уровне в 2011 году во Франции.