Украина распределила квоты на 2,114 млн зерна

Украина распределила 2,114 миллиона квоты на экспорт зерна до конца 2012 года из общего размера квоты в 2,7 миллиона тонн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. На заседании по открытому распределению квот в Киеве сегодня полностью выбраны квоты на экспорт пшеницы и ячменя, составлявшие соответственно 0,5 миллиона тонн и 0,2 миллиона тонн. Квота на экспорт кукурузы в 2 миллиона тонн распределена на 1,114 миллиона тонн из-за отсутствия достаточного количества заявок. Общее количество заявок на экспорт пшеницы составило 544,58 тысяч тонн, ячменя — 224,3 тысяч тонн. Как сообщалось, Украина с 19 октября и по 31 декабря 2010 года ввела квоты на экспорт 2,7 миллиона тонн зерна, в том числе на пшеницу — 0,5 миллиона тонн, ячмень — 0,2 миллиона тонн, кукурузу — 2 миллиона тонн, рожь и гречиху — по 1 тысяче тонн.