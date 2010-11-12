Ремонт харьковской окружной обошелся в 320 млн

Ремонт харьковской окружной дороги обошелся в 320 млн грн. Об этом сообщил начальник харьковского Облавтодора Василий Кашкарев, передает РБК-Украина . По его словам, на сегодня работы полностью завершены, остались небольшие работы на обочинах. Ремонт окружной дороги вокруг Харькова был начат в августе текущего года, в соответствии с Государственной программой проведения в Украине Евро-2012. Так, были обустроены 7 дополнительных полос на подъем, протяженностью 6,3 км. Выполнено укрепление 160 тыс. кв м обочин, усилена несущая способность эстакады через железнодорожные пути, и на мостах через речки Лопань и Харьков.