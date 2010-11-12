Клюев дал губернаторам неделю на открытие «газовых» счетов

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев дал неделю председателям областных госадминистраций на открытие специальных счетов для расчетов за потребленный природный газ. Об этом он заявил на селекторном совещании по вопросам расчетов за потребленные энергоносители, сообщили «Главреду» в пресс-службе вице-премьера. По словам Клюева, по состоянию на 1 ноября 2010 года общее количество открытых специальных счетов составляет 85% от общего количества предприятий, которые должны открыть такие счета. Лучше всех в этом направлении сработали Винницкая, Волынская, Закарпатская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области и г. Севастополе, где сегодня норматив отчисления средств установлен для всех предприятий теплоэнергетики, сообщил вице-премьер. Он отметил, в некоторых областях эта работа в стадии завершения, в частности в Черкасской области проводят расчеты 95% предприятий, Ривненской - 94, Донецкой - 93, Ивано-Франковской - 92, Луганской - 91%. Однако в некоторых областях и городах работа в этом направлении не движется - 57 предприятий теплоэнергетики не открыли счета и не проводят расчеты за использованный природный газ, заявил Клюев. Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев заявил, что «Нафтогаз Украины» должен проводить более активную работу по ликвидации задолженности за газ, предоставленный предприятиям теплокоммунэнергетики.