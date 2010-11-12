Кабмин выделил на производство оружия 19,3 млн грн

Кабинет Министров Украины выделил на создание линии по производству оружия из Стабилизационного фонда 19,3 млн грн. Текст постановления № 1040 г от 27 октября 2010 обнародован на официальном сайте правительства. Так, деньги пойдут на приобретение производственной линии и налаживания на базе казенного научно-производственного объединения «Форт» МВД Украины производства деталей оружия по МИМ-технологиям. Источники покрытия расходов - поступления в Стабилизационный фонд от целевого размещения государственных ценных бумаг, а также приватизации государственного имущества.