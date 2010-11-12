Россия потратит на спасательное оборудование $125 млн

На программу технического оснащения МЧС до 2015 года будет направлено более 40 млрд рублей (около $125млн) из федерального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам совершенствования материально-технической базы МЧС, передает ИТАР-ТАСС. «На финансирование новой программы по переоснащению из федерального бюджета будут направлены серьезные средства - 43 млрд рублей», - сказал Путин. По его словам, деньги пойдут на закупку современной авиатехники, пожарных автомобилей, средств связи и управления. В результате, добавил он, к 2015 году доля новой современной техники в министерстве должна достигнуть 80% - сейчас этот показатель составляет 30%. «Мы планируем поставить робототехнику в специализированные подразделения МЧС России, которые осуществляют охрану объектов уничтожения оружия и боеприпасов, объектов ядерного потенциала страны и других опасных объектов», - отметил на совещании министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу. Также он сообщил, что МЧС расширит свой авиационный парк для тушения природных пожаров и реагирования на ДТП. В течение ближайших лет будут приняты на вооружение восемь самолетов-амфибий Бе-200ЧС и два самолета Ан-148, планируется оснастить авиапарк МВД, Минобороны и ФСБ выливными авиационными приборами. Также планируется в течение пяти лет дополнительно приобрести 18 вертолетов типа Ка-32 и Ми-8.