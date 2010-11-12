В Симферополе открыли аэродиспетчерскую вышку стоимостью 13 млн (ФОТО)

В аэропорту Симферополя открыли восьмиугольную аэродромно-диспетчерскую вышку стоимость 13 млн грн, передает Новый регион . «Это первый шаг, который мы сделали для развития авиации и в рамках подготовки к Евро-2012», – заявил гендиректор Госпредприятия обслуживания воздушного движения Юрий Чередниченко. По его словам, на строительство данного объекта было потрачено 13 млн грн. Как заявил Чередниченко, в 2011 году новые АДВ появятся в Донецке, Харькове, Днепропетровске, киевских аэропортах «Жуляны» и «Борисполе». Фото Новый регион