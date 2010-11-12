Украина не будет увеличивать объем госгарантий - Азаров

Объем государственных гарантий в 2011 году останется на уровне 2010 года - 15 млрд. гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время встречи с представителями Миссии Международного валютного фонда, передает пресс-служба чиновника. «В 2010 году объем государственных гарантий составляет 15 млрд. гривен. Предлагаю, чтобы в следующем году он остался на этом же уровне», - отметил глава правительства и добавил: «Мы очень осторожно даем эти гарантии». В свою очередь руководитель Миссии МВФ Атанасиос Арванитис согласился с позицией украинского премьер-министра: «Да, мы наблюдаем, что вы достаточно жестко относитесь к выдаче государственных гарантий. Итак, в 2011 году использовать ту же норму относительно государственных гарантий, которая действовала в 2010 году».