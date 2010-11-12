Лукашенко: Мы не планируем девальвации

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает, что девальвации национальной валюты в стране не будет. «Никакой девальвации мы не планируем», - заявил он сегодня, общаясь с жителями Борисова, передает Белта. Лукашенко призвал беларусов не торопиться переводить свои сбережения в американские доллары. «Американцы решили поддержать свою экономику и вбрасывают в нее 600 млрд долларов как минимум. В таких случаях обычно происходит девальвация валюты, поэтому будьте осторожны», - сказал он. Президент подчеркнул, что стабильность национальной валюты подтверждается растущим объемом золотовалютных резервов. По его словам, в ближайшее время «мы откроем закрома и покажем золото, которое накопили».