Пятеро украинцев отбились от пиратов

Пираты в Индийском океане близ побережья Сомали в четверг, 11 ноября, пытались захватить судно BBC Orinoco, на борту которого находятся 5 украинцев, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров. Он отметил, что судно следовало под флагом Антигуа и Барбуда, передает «Интерфакс-Украина» . Судовладелец и оператор – немецкие компании. Экипаж судна состоит из 15 моряков, среди которых 5 – граждане Украины. Вместе с тем, в МИД Украины не располагают информацией о гражданстве других моряков. «По информации генконсульства Украины в Мюнхене, полученной от компании-оператора, благодаря мерам по безопасности, примененным экипажем, судно удалось защитить», - рассказал Дикусаров. На данный момент судно пребывает в безопасном месте, и после проведения подготовительных работ продолжит следование, рассказал пресс-секретарь МИД Украины.