Азаров убежден, что Налоговый кодекс примут вовремя

Премьер Николай Азаров убежден, что Налоговый кодекс будет принят вовремя. Об этом глава правительства заявил во время переговоров с представителями миссии Международного валютного фонда по согласованию текста Меморандума о сотрудничестве с МВФ, передает «Украинская правда». Азаров гарантировал, что государственный бюджет на следующий год будет разработан в соответствии с теми параметрами, которые заложены в программу сотрудничества с МВФ, поскольку они являются реалистичными и отвечают интересам развития экономики Украины. В частности, премьер заверил представителей МВФ, дефицит госбюджета-2011 не превысит 3,5% ВВП. В свою очередь руководитель Миссии МВФ Атанасиос Арванитис отметил, что ему известно о планах Кабмина принять проект Налогового кодекса еще в ноябре. Он подчеркнул, что в таком случае есть все возможности в кратчайшие сроки представить в парламент и принять государственный бюджет-2011 на новой налоговой базе. «Мы знаем, что второе чтение проекта Налогового кодекса в парламенте состоится 18-19 ноября. В этом случае до конца текущего месяца вы сможете, подать на рассмотрение проект государственного бюджета», - отметил руководитель миссии МВФ.