Клюев обещает 1 млрд грн на реконструкцию переездов

Финансирование программы по реконструкции железнодорожных переездов будет включено в финансовый план «Укрзализныци», заявляет первый вице-премьер-министр Андрей Клюев. По его словам, в 2011 году из государственного бюджета на нее будет выделено около 1 млрд грн. «Сейчас готовится план работ и график, а финансирование мы будем рассматривать в общем плане «Укрзализныци». Я рассматривал этот финплан, и на следующей неделе он будет рассмотрен на заседании Кабмина. Все эти вопросы уже согласованы», - сообщил Клюев журналистам в пятницу в Харькове, передает «Інтерфакс-Украина».