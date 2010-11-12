Валюта на украинском межбанке по-прежнему в цене

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует, что на межбанковском валютном рынке с начала ноября сохраняется чистый спрос на иностранную валюту при положительном сальдо ее поступления в страну. «С начала ноября поступления средств по внешним заимствованиям и инвестициям превышали объемы их возвращения нерезидентам. Это способствовало поддержке положительного сальдо валютных поступлений. В то же время, на межбанковском рынке Украины сохранялся чистый спрос на иностранную валюту», — говорится в сообщении НБУ, распространенном «Зеркалом недели» . НБУ отмечает, что за указанный период он проводил интервенции как по продаже, так и по покупке иностранной валюты. По данным регулятора, на протяжении последней недели наблюдалось укрепление гривни как на межбанковском, так и на наличном валютном рынке, на 0,1%. Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца снизился на 0,12% — до 7,9207 грн/$, а к российскому рублю — на 0,66%, до 2,596 грн/10 рублей. Относительно евро гривня укрепилась на 1,02% — до 10,8514 грн/евро.