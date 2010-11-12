Всемирный банк поможет Украине с пенсиями

Всемирный банк (ВБ) готов поддержать реформирование пенсионной системы в Украине. Об этом заявили в Пенсионном фонде (ПФ) Украины, передает «Зеркало недели». «Представители Всемирного банка сообщили о готовности поддержать Пенсионный фонд Украины в осуществлении необходимых реформ», — отмечается в сообщении фонда со ссылкой на итоги встречи его руководства со специалистами ВБ во главе с координатором программ по Украине, Белоруссии и Молдавии Пабло Саавердра. Стороны обсудили вопросы участия ВБ в осуществлении пенсионной реформы в Украине, в частности, в программе внедрения единого социального взноса и накопительного фонда как второго уровня пенсионной системы — Накопительного фонда.