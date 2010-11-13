Кабмин забрал деньги у инвалидов и передал военным

Кабмин увеличил финансирование армии за счет передачи военным чиновникам бюджетных средств, предназначенных на выплату помощи, малообеспеченным семьям, инвалидам детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям. Об этом говорится в постановлении правительства №969 от 18 октября 2010 года. Так, на нужды оборонного ведомства выделено 350 млн грн, изначально предназначенных на помощь детям-инвалидам и малообеспеченным семьям из Днепропетровской, Луганской, Харьковской областей и столицы Украины. Более 71 млн грн, изначально предназначенных на помощь инвалидам детства, в соответствии с правительственным постановлением, пойдут на санаторное обеспечение, лечение и реабилитацию военнослужащих. Кроме того, 70 млн из этих средств будут истрачены на закупку и модернизацию вооружений и военной техники.