Азаров с Литвином наплевали на Бюджетный кодекс Януковича - Терехин

Премьер-министр Украины Николай Азаров и спикер Верховной Рады Владимир Литвин наплевали на Бюджетный кодекс Президента Виктора Януковича. Об этом Зеркалу недели заявил экс-министр экономики, нардеп Сергей Терехин. «Следуя новым правилам Бюджетного кодекса, Азаров подал проект госбюджета на 2011 год на рассмотрение парламента. Но Литвин возвратил этот проект, поскольку, по его мнению, проект не учитывал изменения, предусмотренные в проекте Налогового кодекса, принятого в первом чтении», — сказал Терехин. По словам депутата, «большей глупости или наглости за 16 лет пребывания в парламенте» он не видел. «Наверняка, Литвин вместе с Азаровым решили наплевать на Бюджетный кодекс, подписанный Януковичем», — отметил экс-министр экономики. По мнению Терехина, в случае принятия Налогового кодекса парламентом у Януковича есть два варианта — заветировать закон или его подписать. «Если Янукович подпишет НК, то он будет выглядеть шутом, поскольку нормы Налогового кодекса категорически противоречат нормам Бюджетного кодекса, им же ранее подписанного. Если Янукович ветирует НК, то кто-то должен пострадать», — подытожил Терехин.