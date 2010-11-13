Региональные подразделения ГАИ получили 115 новых автомобилей

Руководство МВД Украины передало региональным подразделениям ГАИ 115 новых патрульных автомобилей ВАЗ, «Skoda Octavia», «Volkswagen Passat», 148 комплектов импортных алкотестеров и 25 измерителей скорости «TruCam». Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк, передает УНИАН . На приобретение техники ведомство потратило почти 20 млн грн внебюджетных средств, рассказал Ратушняк. «Средства внебюджетные: это средства, которые зарабатывает МВД от тех услуг, которые мы предоставляем гражданам», - отметил он.