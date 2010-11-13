НБУ: Дефицит госбюджета в 2010 году - 107 млрд

Дефицит госбюджета в 2010 году составит около 107 млрд грн. Такой прогноз сделал исполнительный директор НБУ по экономическим вопросам Игорь Шумило, передает Зеркало недели . «5,5% от ВВП составит дефицит общего бюджета, 1% придется на дефицит «Нафтогаза», 1,8% - на рекапитализацию банковской системы, 1,5% - это НДС-облигации», - пояснил представитель НБУ. По мнению Шумило, при условии ненаращивания государственного долга обслуживание существующих обязательств даже с учетом пиковых выплат в 2011 и 2013 годах (53,5 и 55 млрд грн соответственно) является реальным. Как заявил исполнительный директор НБУ, Украина должна уменьшить долю перераспределения ВВП через бюджет до 30-35% (сейчас этот показатель достигает 50%).