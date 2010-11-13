МВД надеется получить из госбюджета 290 млн на Евро-2012

Руководство МВД Украины надеется получить из госбюджета 290 млн грн на переоснащение своих подразделений к Евро-2012. Об этом заявил замминистра внутренних дел Виктор Ратушняк, передает УНИАН . «Мы надеемся, что к Евро-2012 будут в бюджете предусмотрены деньги, потому что об этом шла речь на правительственном комитете», - сказал чиновник. «Для переоснащения милиции предусмотрено более 290 миллионов, как раз, чтобы мы по-европейски встречали гостей в городах, которые будут принимать Евро-2012», - отметил Ратушняк. По его словам, эту сумму предусматривается потратить на закупку спецтехники, транспорта, форменной одежды.