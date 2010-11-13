Украина получит от ЕС квоту на экспорт зерна в 1,2 млн тонн ежегодно

Украина намерена получить от Евросоюза квоту на экспорт зерновых в 1,2 млн тонн ежегодно. Об этом заявил в Брюсселе министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, передает УНИАН . «Всемирный банк нам рассчитал, что мы имеем право претендовать на экспорт без квот 1,2 млн тонн зерна в ЕС», - сказал министр. «И комиссар по торговле Карел де Гухт подтвердил, что следующие раунды переговоров будут направлены на сближение наших принципиальных позиций», - добавил он. По словам Присяжнюка, на сегодня ЕС в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли с Украиной предлагает квоту на экспорт только 200 тыс. тонн зерновых в год. В ходе однодневного визита в Брюссель Присяжнюк встретился с комиссарами ЕС по вопросам торговли Карелом де Гухтом и по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачианом Чиолошом.