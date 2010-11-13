Украина борется за сохранение пошлины на экспорт подсолнечника

Украина в переговорах с Евросоюзом отстаивает сохранение пошлины на экспорт семян подсолнечника. Об этом заявил минагрополитики Украины Николай Присяжнюк, передает УНИАН . «Согласно аналитике, эти семена (подсолнечника – ред.) не пойдут в Европу, они пойдут в третьи страны. 80% семян подсолнечника перерабатывают компании европейского происхождения», - сказал министр. По его словам, такая позиция была воспринята комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачианом Чиолошом. «Решено было просчитать и потоки семян подсолнечника, и экономические выгоды для обеих сторон. Чтобы не вышло так, что мы сошлись, как в басне, на узкой кладке, а от этого кто-то выигрывает третий», - подчеркнул Присяжнюк.