Минагрополитики введет двойные стандарты качества на сельхозпродукцию

Минагрополитики Украины планирует внедрить на 3-5 лет двойные стандарты качества сельскохозяйственной продукции: украинские и европейские. Об этом сообщил министр агрополитикиНиколай Присяжнюк, передает УНИАН . «На протяжении 3-5 лет будут действовать два стандарта: европейский и украинский. И производитель сам выбирает, по какому стандарту ему работать», - сказал министр, добавив, что ЕС в этом деле «нас поддержал». По его словам, введение одновременно двух разных стандартов лучше, чем постепенное повышение своих стандартов до уровня Евросоюза. «Параллельные два стандарта - это правильно», - сказал Присяжнюк.