Тимошенко советует МВФ изучить сделку власти и «РосУкрЭнерго»

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко просит МВФ перед выделением очередного кредита Украине «тщательным образом изучить сделку власти и «РосУкрЭнерго». С такой просьбой политик обратилась к руководителю миссии МВФ Таносу Арванитису во время сегодняшней встречи в Киеве, передает УНИАН. «Я считаю, что для продолжения сотрудничества с Украиной, которое действительно Украине необходимо, мне кажется, надо очень тщательным образом разобраться с той сделкой и сделать выводы относительно того, как эти деньги будут использоваться страной», - сказал Тимошенко. Она заявила, что проблема уплаты компенсации компании «РосУкрЭнерго» за 11 млрд кубометров газа по решению Стокгольмского арбитража также связана с финансовым состоянием Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». «Я хотела на это обратить ваше внимание, поскольку это проблема не только Украины», - отметила Тимошенко. Она добавила, что эта проблема связана с балансом НАК «Нафтогаз», «с возможным банкротством этой компании и как следствие - с нестабильностью выполнения функций, осуществляемых компанией по транспортировке российского газа в Европейский Союз».