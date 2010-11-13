В Украине откроют филиалы Чикагской или Европейской агробирж

Украина ожидает открытия в следующем году филиала Чикагской или Европейской агробиржи. Об этом заявил министр агрополитики Николай Присяжнюк, передает УНИАН . «Думаю, что к следующему урожаю мы будем иметь уже биржу, или это будет филиал Чикагской биржи или Европейская», - сказал он. По словам Присяжнюка, представители этих бирж уже направлены в Украину. Он отметил, что предложения будут представлены правительству для содействия в создании биржи. Как рассказал министр, создание аграрной биржи уменьшит напряженность между зернотрейдерами и правительством, и, в частности, уменьшит существенные обвинения в адрес правительства в попытке слишком сильно регулировать рынок.