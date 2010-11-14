В Сумской области хлебопеки вступили в сговор, чтобы повысить цены

Территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в Сумской области возбудило дело против Ахтырского хлебокомбината и 6 предпринимателей-производителей хлеба в Сумской области по признакам антиконкурентных действий. Как передает УНИАН, по информации пресс-службы Сумского отделения АМКУ, было выявлено, что в июле-августе данное предприятие и предприниматели установили одинаковые оптово-розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Расследование по делу продолжается. Как сообщал председатель Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь остро отреагировал на попытки производителей хлеба повысить цену на свою продукцию. «В этом году в Сумской области собрано 1,5 млн. тонн зерна, в том числе 500 тысяч тонн пшеницы, что является гарантией продовольственной безопасности региона. В области создан трехмесячный запас зерна – 45 тысяч тонн, а потому оснований для повышения цены на хлеб нет», – подчеркнул губернатор. Чмырь поручил государственной инспекции по контролю над ценами в Сумской области и территориальному отделению Антимонопольного комитета держать данную ситуацию на контроле.