Россия направила Южный поток через Болгарию

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и исполнительные директора «Болгарского энергетического холдинга» ЕАД подписали Соглашение акционеров и Устав совместной проектной компании «South Stream Bulgaria AD» по реализации проекта «Южный поток» на территории Болгарии. Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпрома», процедура официальной регистрации компании будет завершена до конца ноября 2010 года. В сферу деятельности «South Stream Bulgaria AD» будет входить реализация предынвестиционной стадии проекта, а также финансирование, строительство и эксплуатация газопровода на территории Болгарии. «Участие Болгарии в реализации проекта «Южный поток» свидетельствует о своевременности и необходимости создания дополнительной инфраструктуры трансъевропейского масштаба», - отметил Миллер. В свою очередь, исполнительный директор холдинга Майя Христова отметила, что проект «Южный поток» имеет огромное значение как для Болгарии, так и для всего европейского энергетического рынка с точки зрения диверсификации маршрутов поставок природного газа и повышения энергетической безопасности в Европе.