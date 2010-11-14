Россия серьезно продвинулась в вопросе вступления в ВТО

Президент России Дмитрий Медведев констатирует прогресс в процессе присоединения России к ВТО. «За последнее время мы очень серьезно продвинулись в вопросах вступления в ВТО», - заявил глава российского государства на встрече с президентом США, передает «Интерфакс» . «Вижу в этом заслугу действующей команды президента Обамы, которая исполняет все договоренности, которые были достигнуты в ходе моего визита в Вашингтон», - сказал он. «Надеюсь, что эта работа будет продолжена, и Россия скоро присоединится к ВТО», - добавил Медведев.