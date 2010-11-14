Россия увеличит доходы Болгарии в 4 раза

Доходы Болгарии от транзита газ вырастут после запуска «Южного потока» в 4 раза. Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер министр России Владимир Путин сказал на совместной пресс-конференции в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. «Что касается материального выигрыша Болгарии – то он очевиден. Сегодня Болгария получает от российской стороны за транзит небольшого количества газа в другие страны примерно 600 млн. евро или долларов, точно не помню. А если мы осуществим проект «Южный поток», то Болгария будет получать только за то, что на её территории лежит труба, почти 2,5 млрд.», - сказал Путин. По его мнению, эти средства можно использовать на то, чтобы довести до конечного потребителя газ по более низким ценам. Отвечая на вопрос болгарских журналистов, он отметил, что проект «Южный поток» никак не связан с ценами на газ для Болгарии.