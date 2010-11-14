МВФ принципиально согласовал Меморандум о экономической политике Украины

Премьер-министр Украины Николай Азаров в воскресенье встретился с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) для согласования текста Меморандума об экономической и финансовой политике правительства Украины, который заключается в рамках очередного пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций секретариата Кабмина, передает «Зеркало недели» . «Стороны обсудили некоторые вопросы, по которым были несогласованны формулировки. В ходе переговоров были принципиально согласованы компромиссные подходы относительно всех пунктов меморандума», — говорится в сообщении. В понедельник миссия МВФ представит правительству Украины окончательно согласованный текст меморандума и заявление по итогам работы миссии. «Миссия отметила, что правительство Украины полностью выполняет взятые на себя обязательства и осуществляет эффективную политику макроэкономической стабилизации», — утверждают в Кабмине. Напомним, что миссия МВФ под руководством Таноса Арванитиса находится в Украине 3-15 ноября для пересмотра программы сотрудничества по кредиту stand-by, одобренной в июле 2010 года. Программа сотрудничества предусматривает выделение Украине кредита на сумму 10 миллиардов SDR (около 15,15 миллиардов долларов). Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,25 миллиардов SDR (1,89 миллиардов долларов.) Второй транш кредита на сумму 1 миллиардов SDR ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ. Меморандум, подписанный Украиной с МВФ в июле 2010 года, содержал необходимость повышения тарифов на газ для населения на 50% с 1 августа. При этом Украина обязана постепенно повышать цены на газ для населения и теплокоммунэнерго до тех пор, пока внутренние цены на газ и цены импорта не достигнут паритета. В меморандуме говорится также, что Украина будет реформировать пенсионную систему с целью ее финансового оздоровления, в частности, увеличить требуемый для пенсии стаж и уравнять сроки выхода на пенсию женщин и мужчин.