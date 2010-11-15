С начала года задолженность по зарплате сократилась на 2,6 млрд

В Украине с начала текущего года задолженность по зарплате сократилась на 2 млрд 566 млн грн. Об этом «Главреду» сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. Так, с начала года 7,2 тыс. предприятий погасили задолженность по заработной плате на сумму 1, 89 млрд грн и перечислили в бюджет 199,4 млн грн налога с доходов физических лиц. Также 9,6 тыс. предприятий погасили задолженность по зарплате на сумму 1,3 млрд гривен. По результатам контрольно-проверочной работы погашена задолженность по заработной плате на сумму почти 178 млн грн.