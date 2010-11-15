Мировое соглашение по «Запорожстали» стоило $105 млн

Компания Midland Resources Holding Limited выплатила Luxe Holding Limited $105 миллионов в рамках мирового соглашения по «Запорожстали». Таким образом стороны пришли к урегулированию своего недавнего спора в Высоком суде Лондона, возникшего в связи с приобретением долей участия в группе компаний «Запорожсталь», сообщает Интерфакс-Украина. «В рамках мирового соглашения компания Midland выплатила компании Luxe сумму в $105 миллионов в качестве полного и окончательного урегулирования взаимных претензий сторон», - говорится в сообщении Luxe. Согласно сообщению, по соглашению сторон иные детали мирового соглашения разглашению не подлежат. Как известно, Luxe, подконтрольная семье бизнесмена Рината Ахметова, обратилась в британский суд в связи с отказом Midland, которой на паритетных началах владеют Эдуард Шифрин и Александр Шнайдер, выполнить соглашение купли-продажи доли Midland в «Запорожстали» за $690 миллионов. Официально конечный покупатель доли Midland в «Запорожстали» до сих пор неизвестен.