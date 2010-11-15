НБУ ожидает роста экономики на уровне 4,1-4,3%

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает роста украинской экономики в текущем году на уровне 4,1-4,3% и его небольшого замедления до 4% в 2011 году. Об этом сообщил директор департамента экономического анализа и прогнозирования центрального банка Александр Петрик, передает Интерфакс-Украина. Представитель Нацбанка спрогнозировал замедление инфляции в текущем году до 10-11% с ее небольшим ускорением до 11-11,5% в следующем году. Как сообщалось, правительство Украины пока прогнозирует увеличение ВВП в 2010 году на 3,7% и его ускорение до 4,5% в следующем году, что совпадает с прогнозом Международного валютного фонда (МВФ). В то же время озвученный Европейским банком реконструкции и развития в конце октября прогноз роста украинской экономики лучше: в 2010 году - 5%, в 2011 году – 4,5%. С учетом падения в 2009 году на 15,1% ВВП страны к началу этого года снизился до 63% уровня 1990 года, что соответствует показателю на конец 2005 года.