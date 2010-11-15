МинАПК составило рейтинг областей по сельхозразвитию

По итогам деятельности агропромышленного комплекса Украины в январе-сентябре текущего года Министерство аграрной политики Украины подготовило рейтинг регионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Средний балл, по которому определялось место областей и Автономной Республики Крым, выводился по оценке показателей отрасли растениеводства, животноводства, материально-технического обеспечения, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, поступлений платежей в бюджет и Пенсионный фонд, погашения задолженности по заработной плате, кредитование предприятий АПК и другим показателям. Первое место в рейтинге заняла Хмельницкая область, за ней следуют Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Винницкая области. Закрывают список Сумская, Тернопольская, Закарпатская и Луганская области.