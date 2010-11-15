Болгария не будет достраивать транзитный нефтепровод для России

Трансбалканский нефтепровод Бургас-Александруполис, по которому российская нефть должна транспортироваться через Болгарию в Грецию, не будет построен по экологическим соображениям. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в интервью местным СМИ, передает РБК. Ранее Борисов неоднократно высказывал свои сомнения относительно проекта, указывая на риски для окружающей среды и неопределенность экономических выгод. В июне этого года глава правительства Болгарии сообщил, что София отказывается от проекта строительства нефтепровода Бургас-Александруполис, указав, что жители региона Бургас выступают против строительства трубопровода, поскольку он может нанести урон черноморскому побережью Болгарии и туристской индустрии. Позднее Министерство энергетики страны поправило Борисова, проинформировав, что совет министров Болгарии не принимал официального решения о сворачивании проекта «Бургас-Александруполис». Прежнее правительство Болгарии, заключившее в начале 2008г. соглашение с Россией о сооружении трансбалканского нефтепровода, утверждало, что проект ориентировочной стоимостью 1 млрд евро представляет для Болгарии стратегическую важность и позволит создать в стране ключевой энергетический узел Европы. Однако нынешний кабинет министров во главе с Борисовым считает, что проект недостаточно выгоден, поскольку на долю Болгарии будут приходиться лишь транзитные платежи от транспортировки российской нефти.