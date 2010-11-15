Приток прямых иностранных инвестиций сократился на 14%

За 9 месяцев нынешнего года прирост прямых прямых иностранных инвестиций сократился, по сравнению в аналогичным периодом прошлого года, на 14,3% и составил 2,547 млрд долларов. Об этом сообщил Государственный комитет статистики, передает Левый берег. За 9 месяцев 2010 года иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $3,423 млрд прямых инвестиций (на 13,3% меньше показателя за 9 месяцев 2009 года), но одновременно изъяли $0,628 млрд (на 25,7% меньше). С учетом данных I и II кварталов, когда чистый приток инвестиций составил соответственно лишь $98,3 млн и $397,5 млн (или 12% и 21,1% аналогичных показателей 2009 года), в III квартале ПИИ приросли на $2,051 млрд, что в 3,3 раза лучше показателя III квартала 2009 года. Общий объем ПИИ в Украину по состоянию на 1 октября достиг $42,512 млрд, что на 6,4% превышает их значение на начало 2010 года. Из расчета на одного человека ПИИ составили $926,7. Напомним, в августе 2010 года поток иностранных инвестиций в Украину сократился на 44%. В сентябре Президент Украины Виктор Янукович создал Совет отечественных и иностранных инвестиций.