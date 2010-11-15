Азаров думает, как убедить украинцев работать дольше

Кабинет Министров Украины пытается придумать стимулы, чтобы украинцы продолжали работать даже достигнув пенсионного возраста. Об этом во время прямой линии в газете «Факты и комментарии» заявил премьер-министров Николай Азаров. «Мы сейчас думаем над тем, как заинтересовать наших граждан работать дольше. Дело в том, что в Украине сложная демографическая ситуация: через пять лет количество работающих и пенсионеров сравняется. Как тогда обеспечить всем достойный уровень жизни? Поэтому мы сейчас и проводим экономическую реформу и разрабатываем компенсаторные механизмы, позволяющие заинтересовать граждан позже выходить на пенсию», - сказал Азаров. Напомним, вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко ранее заявлял, что Украина отказалась от возможного повышения пенсионного возраста для женщин. По его словам, правительство нашло компенсаторы тех доходов, которые планировалось получить в Пенсионный фонд от повышения пенсионного возраста для женщин.