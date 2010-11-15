Азаров: Дефицит госбюджета в 2010 году - 5,5% ВВП

Дефицит государственного бюджета в текущем году составит 5,5% ВВП, а в 2011 году – 3,5% ВВП. Такие прогнозы дал премьер-министр Украины Николай Азаров, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на СМИ. «Мы в этом году вышли на цифру 5,5%. Думаю, нам уже ничто не угрожает, и мы закончим (текущий год – ред.) с этой цифрой», - сказал Азаров. «На будущий год мы планируем дефицит 3,5%», - отметил глава Кабмина. По словам премьера, правительство не планирует проводить секвестр, поскольку возлагает надежды на поступления в бюджет средств от приватизации «Укртелекома». «Никакого секвестра не будет… У нас расчеты на приватизацию «Укртелекома», - подчеркнул он. Как сообщалось, дефицит госбюджета в 2010 году составит около 107 млрд грн.